Numero 10 a rischio panchina

Quando le cose non girano, anche gli intoccabili iniziano a vacillare. E allora deve fare attenzione anche Gaetano Castrovilli, il gioiello del centrocampo viola recentemente investito con la numero 10 di Antognoni. Due reti nelle prime 4 giornate depongono in realtà a suo favore, ma decisamente meno la continuità delle sue prestazioni. Un esempio? Domenica con lo Spezia appena 38 i palloni giocati e solo 19 i passaggi riusciti. Troppo poco. Ecco perchè se davvero Iachini riproporrà Pulgar in cabina di regia, spostando Amrabat sulla mezzala, è lecito mettere in discussione Castrovilli. L’alternativa sarebbe Bonaventura, che si è però subito calato nella realtà viola e che in nazionale viene prima di Gaetano nelle gerarchie di Mancini. E CALLEJON E’ IN RAMPA DI LANCIO