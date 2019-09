Novellino: “Juve irriconoscibile già dalle maglie. Castrovilli? Un campioncino, ma diverso da Antognoni”

L’allenatore Walter Novellino ha seguito Fiorentina-Juventus allo stadio Franchi. Le sue parole a Radio Bruno:

Fiorentina? Sono felice per Montella e anche per Commisso. La squadra viola ha mostrato personalità, su tutti Castrovilli e Ribery che andava anche a recuperare il pallone in difesa. Ha esperienza e carattere. Ho ritrovato un bel pubblico e una Juventus appagata, anche se non so per cosa. Non ho capito la Juve fin dalla divisa… ma la Fiorentina sì, aveva fatto bene anche col Napoli. Castrovilli? Da interno a centrocampo fa bene, contro la Juve si è inserito bene. È un giocatore straordinario, ha classe: è un campioncino. Antognoni? No, giocava in modo diverso. Castrovilli è un interno, è il classico giocatore moderno che va fra le linee.