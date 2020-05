Novellino: “Fate lavorare Iachini, è un ottimo allenatore. In Italia solo l’Atalanta gioca bene”

Durante l’intervento di Francesco Flachi al Pentasport, la redazione di Radio Bruno Toscana ha coinvolto anche Walter Alfredo Novellino, ex allenatore dello stesso Flachi ma anche di Beppe Iachini. Queste le sue parole:

Finalmente il calcio sta ripartendo, anche se a volte guardando la Bundesliga il clima sembra quello di un’amichevole. In Serie A non sarà così, ci sono troppe squadre che devono ancora raggiungere il proprio obiettivo. Iachini? Come allenatore non avrà appeal mediatico, è uno che non si propone, ma il suo lavoro lo conosce e lo sa fare molto bene. Di sicuro sta già preparando la partita contro il Brescia. E’ un ottimo tecnico e fin qui ha fatto benissimo, prendendo una squadra che era in difficoltà e risollevandola. Con il rientro di Ribery e con l’ottimo Castrovilli a centrocampo porterà il risultato a casa. Ma non chiedetegli il bel gioco, in Italia solo l’Atalanta ce l’ha.