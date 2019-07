Nosotti: “Lirola vuole qualcosa di più del Sassuolo. Boateng ha qualità e tempo di giocata”

Il giornalista di Sky Sport Marco Nosotti ha parlato di Fiorentina e degli affari tra i viola e il Sassuolo ai microfoni di Radio Bruno: “Lirola è arrivato da poco in ritiro ma ci avevo parlato e aveva già ribadito durante l’Europeo Under 21 la volontà di andare via perché vuole qualcosa di più alto. Ha imparato tanto con Di Francesco e De Zerbi, è un signor terzino perfetto per una difesa a quattro e molto offensivo. Il Sassuolo è una bottega cara, se si abbassa il prezzo le due squadre si possono incontrare sui 13/14 milioni”.

Su Boateng: “Si è calato alla perfezione nel calcio di provincia e nel laboratorio di idee di De Zerbi. Dopo Barcellona è tornato, ha voglia e disponibilità, un vero trascinatore. Se dovesse restare a Sassuolo, c’è l’idea di schierarlo come falso nove insieme a Berardi e Caputo. E’ un uomo che crea spazi, gioca tra le linee, si sposta molto e ha qualità nel tempo di giocata. Mezz’ala? Servirebbero due schermi davanti alla difesa”.