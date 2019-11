Nosotti: “Castrovilli in Nazionale in chiave mondiali 2022. Chiesa? Deve scrollarsi di dosso le pressioni”

Il giornalista di Sky Sport Marco Nosotti a Radio Bruno:

Chiesa? Ci sarà un ballottaggio azzurro, se la giocherà con Insigne e Bernardeschi. Deve dare continuità e togliersi un po’ di pressioni che ha addosso. Inter e Juventus lo vogliono, tutto grava sulle sue spalle. Spero che segni di più, anche in azzurro. Per sua fortuna ha trovato Ribery, giocatore che ha grandi giocatore e può aiutarlo. Castrovilli? Ha fatto danza, lo aiuta negli equilibri e nelle posture. Ha personalità anche se usa poche parole per esprimersi. Adesso è in questo gruppo azzurro, ma va visto soprattutto in chiave per i Mondiali 2022, poi ha tanta concorrenza in mezzo al campo. Europei? Mancini non chiude le porte a nessuno ma il gruppo è consolidato, vuole vedere tutti da vicino. Ribery? Quando manca te ne accorgi, gli avversari lo seguono sempre con attenzione.