Nani sorpreso: “Non mi aspettavo Ribery a questi livelli, complimenti a Pradè”

L’ex direttore sportivo del Brescia, Gianluca Nani, ha parlato così a Radio Bruno Toscana:

Il Brescia ha sempre avuto una buona tradizione di settore giovanile. E’ una squadra che sa giocare a pallone, per la Fiorentina sarà una gara difficile, i viola sanno difendere e ripartire grazie alla qualità degli attaccanti. Penso che sarà una bellissima partita che promette gol e spettacolo. Non sarà facile per nessuna delle due squadre. Ribery? Non me l’aspettavo a questi livelli, che stesse così bene, è un grandissimo fuoriclasse. Complimenti a Pradè che lo ha preso. Questa operazione di mercato è servita tanto alla Fiorentina. Mi ricorda quando portai Guardiola al Brescia.