Non c’è pace per il Papu Gomez: pizzicato a cantare l’inno della Juventus

Sui social sta montando un altro caso che vede protagonista il Papu Gomez. Allo Stadium di Torino, intercettato dalle telecamere Sky, l’argentino si accomoda in panchina. Ma lo fa cantando l’inno della Juve. Ora, le immagini mostrano il Papu sorridente, sembra stia scherzando con Muriel. Comunque sia questa scena sta facendo discutere e infiammare i tifosi bergamaschi. Lo riporta gazzetta.it

Poco prima della gara il direttore generale dell’Atalanta Umberto Marino era intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando anche di Gomez:

Credo sia centrale l’Atalanta. La vittoria con la Fiorentina ti permette di stare lì, poi è arrivato anche il Real Madrid. Abbiamo vissuto dieci giorni in maniera vorticosa, ma ricordiamo chi c’è in panchina e cosa ha dato per questa maglia.