Nizza-Fiorentina, orario e come seguirla in tv e streaming

Tutte le indicazioni per seguire i viola oggi in diretta

Nizza-Fiorentina, seconda e ultima uscita per la Sela Cup per entrambe le squadre dopo l'1-1 tra Nizza e Villarreal e la sconfitta dei viola per 2-0 contro i padroni casa del Newcastle. La gara si disputerà ancora al St. James' Park a partire dalle 14 italiane e sarà visibile su Dazn, in streaming per gli abbonati, In alternativa, la radiocronaca curata da Giovanni Sardelli e Matteo Dovellini su Radio Bruno e l'immancabile diretta testuale disponibile su Violanews fin dall'uscita delle formazioni ufficiali.