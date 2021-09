Nico Gonzalez, foto e scuse ai tifosi all’entrata del CS

Grande gesto di Nico Gonzalez, che prima di entrare al CS, chiede scusa a tutti i tifosi presenti, dopo essersi fatto una foto con loro

In mattinata, durante l'entrata al Centro Sportivo, Nico Gonzalez si è fermato dai tifosi per fare foto ed autografi. La cosa interessante è che ad ognuno di essi ha poi chiesto scusa per l'atteggiamento avuto in campo, che gli ha causato l'espulsione. Fortunatamente il giudice sportivo gli ha dato una sola giornata di squalifica. Dunque, l'argentino riposerà con l'Udinese e tornerà a disposizione di Italiano per la partita contro il Napoli. Questo quanto riportato da Radio Bruno durante la diretta del Pentasport.