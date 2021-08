Nico Gonzalez: “Che gioia il primo gol in Serie A. Vlahovic è un animale!”

Le parole dell'argentino

"Sono molto contento per il mio primo gol in Serie A. Sono felice di essere qui, i compagni hanno fiducia in me e questo è positivo. Molto importante aver vinto stasera dopo la sconfitta di Roma. Acquisto più costoso di sempre per la Fiorentina? La pressione ce l'ha un dottore, non io che gioco a calcio, sono molto tranquillo. Vlahovic mi sorprende ogni giorno, è un animale, un mostro, non ha caratteristiche comuni e va sfruttato per esaltarlo. Coppa America? Felicissimo di averla vinta, la verità è che Messi la meritavamo più di ogni altro. Vincerla al Maracanà, poi, ha un sapore speciale, abbiamo festeggiato tanto con i nostri affetti".