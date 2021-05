Nesti: “Gattuso e Commisso ruspanti, marcia in più per la Fiorentina”

L'opinione del giornalista

"Gattuso ha conquistato simpatie trasversali perché ci mette sempre la faccia e sa fare calcio. Dall'esterno si può rimanere perplessi perché lascia un Napoli in zona Champions per una Fiorentina con una classifica nettamente peggiore, questa non è una sconfitta ma una vittoria per Gattuso, l'ambiente napoletano è troppo turbolento per qualunque allenatore.