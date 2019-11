Nesti: “Fiorentina, certezze da rivedere. Squadra a immagine di Chiesa, Boateng ha deluso”

Così il giornalista Carlo Nesti nel Microfono Aperto di Radio Sportiva:

Fiorentina? È in una fase nella quale si devono rivedere alcune certezze. Al principio male nei risultati ma bene nei risultati, poi ha iniziato a raccogliere quanto seminato, ora è entrata in crisi. In linea di massima ci si aspettava più Boateng che Ribery come stella, personalmente non pensavo che il francese fosse in condizioni ideali sia fisiche che motivazionali. È una squadra ad immagine e somiglianza di Chiesa, il quale sta attraversando un momento particolare della carriera, ha senz’altro risentito delle vicende estive. Si tratta di vedere quale sarebbe il suo umore nel tornare sulla fascia e mettersi al servizio di un centravanti come Vlahovic.