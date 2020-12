“Nello spogliatoio della Fiorentina si è aperta una crepa. In attacco prenderei Pavoletti”

Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno dell’attualità di casa Fiorentina:

Montiel non è un pezzo unico, i tre allenatori precedenti della Fiorentina non ci hanno puntato perchè evidentemente gli manca qualcosa per poter giocare nel campionato italiano. Se Prandelli ieri ha detto quelle parole vuol dire che nella squadra c’è qualcuno che pensa solo a se stesso invece che al gruppo, evidentemente c’è una crepa nello spogliatoio. Vlahovic è una prima punta che fa giocare la squadra, a Iachini contestavamo la squadra di non dare mai fiducia ad una punta ma girarlo troppo. Prandelli invece ci sta puntando, ha capito che la Fiorentina ha bisogno di quel tipo di attaccante. Cutrone invece è più un giocatore come Inzaghi o Trezeguet, ha bisogno che i compagni gli portino il pallone in avanti, ormai Patrick mi sembra al passo d’addio. Piatek? Non è una certezza ma un’altra scommessa. Caicedo non può essere un’alternativa per il futuro, è andato solo una volta in doppia cifra. Io prenderei Pavoletti che può fare tranquillamente da chioccia ai giovani centravanti in rosa. Da domenica scorsa inizio ad avere seriamente paura, spero che la squadra risponda con il Genoa