Nazionale femminile, le azzurre (viola comprese) sono riuscite a tornare in Italia

La Nazionale Femminile rientrerà oggi in Italia con un volo charter da Faro alle 16.20 (Cet -1), che farà scalo a Palma de Mallorca, Torino e Roma. Dopo aver comunicato ieri la rinuncia a disputare la finale dell’Algarve Cup contro la Germania, considerato che le autorità portoghesi avevano nel frattempo bloccato il traffico aereo con l’Italia, la FIGC si è attivata già da ieri sera con un incessante lavoro svolto dal Presidente Gabriele Gravina, costantemente in contatto col Ministro per lo Sport Vincenco Spadafora e il suo capo di gabinetto Giovanni Panebianco, e garantendo un presidio notturno in sede per riprogrammare il rientro a casa delle Azzurre, a seguito dell’innalzamento del livello dell’attenzione e delle mutate condizioni internazionali riguardo l’emergenza Covid-19.

La FIGC, coordinandosi immediatamente con la Federazione e le autorità portoghesi, la rappresentanza diplomatica italiana e i rappresentanti del Ministero dell’Interno, ha riprogrammato quindi un volo charter per far rientrare a casa le Azzurre in tempi rapidi, grazie alla costante attività che ha visto impegnata tutta la struttura federale e il Club Italia, rimanendo ora dopo ora in contatto con la squadra.

Il volo, dopo uno scalo a Palma de Mallorca in Spagna, atterrerà a Torino e a Roma.Dai due scali, in base alle rispettive esigenze, le calciatrici e lo staff faranno rientro alle rispettive sedi.