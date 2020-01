Nardella: “Tifosi viola non meritano attacchi”

“Francamente non ho visto gli estremi per critiche di questo tipo. Credo che i tifosi della Fiorentina non meritano questi attacchi”. Lo ha detto il sindaco Dario Nardella rispondendo ad una domanda dei giornalisti che gli hanno chiesto un commento alle dure parole nei confronti dei tifosi viola arrivati nelle scorse ore da parte del presidente e del tecnico dell’Atalanta, Antonio Percassi e Gian Piero Gasperini, per gli insulti ricevuti dal tecnico ieri al ‘Franchi’, prima, durante e dopo la gara di Coppa Italia. “Capisco che forse c’e’ un po’ di nervosismo per una sconfitta che forse non era tra quelle previste ma ci sta – ha aggiunto Dario Nardella-. Basta che non si oltrepassi il limite perché, ripeto, i tifosi della Fiorentina in questo caso non meritano le critiche che hanno ricevuto”. Lo scrive l’agenzia di stampa Italpress.