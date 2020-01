Nardella sulla stadio: “Sono per la Mercafir, ma ok alle alternative. Costi e Imu? Commisso tiri le orecchie…”

Ospite a Radio Toscana, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato così sulla vicenda stadio:

I plastici di Della Valle? Non ne ho a casa (sorride ndr). Se Commisso vuole spendere l’occasione arriva fra qualche giorno, c’è il bando per la vendita della Mercafir. Siamo disponibili nel dare tutte le risposte ad ACF, sia sul Franchi che sulla Mercafir. Abbiamo la nostra strada, non vogliamo perdere tempo. Noi pensiamo ad uno stadio nuovo, nel mondo moderno del calcio una struttura vecchia non serve ai bilanci e non piace nemmeno ai tifosi. Presentiamo il masterplan e poi faremo il bando. Non voglio parlare molto dello stadio, preferisco i fatti. Non voglio fare polemica, ho rispetto e stima nei confronti di Commisso e Barone. Costi in più? Per l’Imu Commisso deve tirare le orecchie a qualche suo consulente, queste tasse in Italia ci sono. Chi si presenterà al bando farà qualcosa superiore a trentamila metri quadri di commerciale, come metà Gigli. E poi c’è tutta la parte dentro lo stadio. Diamo una mano, ma rispettiamo le leggi, il prezzo della Mercafir la fanno tecnici professionisti e non io. La Fiorentina ha tutta la libertà di chiedere ciò che vuole, non vogliamo perdere tempo. Bando a gennaio, i tempi sono quattro anni. Rocco? Sì, ci rivedremo prima della sua partenza. Credo che solo tramite il confronto si possano trovare soluzioni, non abbiamo fatto lo stadio per trent’anni e quindi non lo faremo in due giorni. Io mi presento a lui come uno che le cose che ha annunciato le ha fatte. Commisso ha fatto tutte le sue domande, noi abbiamo risposto e continueremo a farlo. La mia strada è la Mercafir, se vogliamo cambiare parliamone. Nelle prossime settimane faremo un confronto col quartiere per il futuro del Franchi ma niente panico, Firenze ha energie per pensare ad un progetto nuovo che mantenga la vocazione sportiva.