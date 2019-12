Nardella su Iachini: “Persona tenace e coraggiosa. Ha bisogno della spinta dei tifosi”

Intercettato dall’Ansa, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato anche di Giuseppe Iachini:

Ho approfittato degli auguri di Natale per uno scambio di messaggi (col nuovo tecnico della Fiorentina). Credo che abbia bisogno di tutto il supporto e della spinta dei tifosi perché possa portare la sua energia in una fase non certo facile per la squadra: è una persona tenace, coraggiosa, determinata ed è molto apprezzato dai tifosi. Ho seguito la conferenza stampa. Mi hanno convinto le sue idee e i suoi propositi. Gli faccio un sincero in bocca al lupo.