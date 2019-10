Nardella rivela: “L’attuale centro sportivo potrebbe restare alla Fiorentina. Il Franchi invece…”

Avanti tutta sul nuovo stadio alla Mercafir, al lavoro per non far morire il Franchi: è il doppio binario su cui intende muoversi Palazzo Vecchio. Lo ha spiegato stamani il sindaco Dario Nardella intervistato a Lady Radio.

Nei frequenti colloqui con Joe Barone è emersa l’ipotesi che la Fiorentina non abbandoni del tutto Campo di Marte, potrebbe mantenere la sua presenza ai campini e destinare quest’area ad attività di calcio legate ai settori più giovanili e ai bambini. Sabato sarò a vedere la nostra squadra di rugby a Firenze, vedrò il presidente della Federazione italiana di rugby, vorrei che il Franchi diventasse un riferimento per la nazionale. Inoltre il Franchi nasce anche per l’atletica, quindi può vivere anche una nuova vita legata all’atletica. Olimpiadi 2032? Condivido l’idea di lanciare una grande consultazione a livello nazionale, una gara di idee non solo sugli aspetti strutturali ma anche sulle attività da fare. Sarà coinvolta la cittadinanza. Ad esempio si possono realizzare uffici, ma anche un museo legato allo sport, alla Fiorentina: un progetto del genere può essere sostenuto con un project financig, coinvolgendo privati che possono lanciare delle idee. Nell’ambito del project possiamo valutare la copertura del Franchi.