Nardella: “Ristrutturazione Franchi fattibile, rilancio l’appello ai politici”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha commentato il via libera del Governo al DL semplificazioni arrivato ieri:

Da sindaco di Firenze rilancio l’appello a tutte le forze politiche del Parlamento per elaborare la norma che stiamo aspettando, che può essere inserita nel decreto legge Semplificazioni, per restaurare e valorizzare impianti sportivi storici come l’Artemio Franchi. Mi aspetto che alle dichiarazioni di tutti i politici sul Franchi, compreso il PD, facciano seguito i fatti. Il messaggio mandato dai tifosi? Li ringrazio, perchè sanno bene che per me il progetto stadio è sempre stato importante. Sullo stadio o facciamo gioco di squadra e troviamo insieme una soluzione, perché i sindaci da solo non possono fare tutto, o rischiamo di far fallire per questo progetto. Per me la riqualificazione del Franchi e di Campo di Marte è obiettivo concreto e fattibile, sto facendo la mia parte.