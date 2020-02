Nardella: “Non mi interessa se mi attaccano: il Comune ha lavorato come doveva, per il bando deciderà la Fiorentina…”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella, è intervenuto in collegamento telefonico, nel corso di “A pranzo con il Pentasport“. Il primo cittadino ha parlato dell’iniziativa promossa per domani, con il suo omologo di Bergamo, Giorgio Gori (LEGGI QUI):

Mi fa tanto piacere averlo in tribuna (Gori n.d.r), spero potremmo dare un piccolo esempio col nostro abbraccio, e riazzerare, per ripartire da capo nei rapporti tra tifosi viola e nerazzurri. Dimostriamo di essere dei signori, vinciamo in cortesia e poi sul campo. A Firenze stiamo facendo sul serio: prima con la variante urbanistica, poi sull’impegno per la tempistica ed adesso con il bando. Sono sempre messo sotto pressione ad ogni passaggio burocratico, ma il comune sta facendo sul serio, nei fatti, a differenza di altre città italiane. C’è la possibilità di fare attività commerciali, un albergo da oltre 200 camere, diventerebbe il più grande che sorge a Firenze. In una città come la nostra che vive di turismo. La Praxi, società terza che ha lavorato anche alla stima dello Juventus Stadium, ha valutato i terreni, non Dario Nardella. La stessa società ha stimato in circa 40 milioni (LEGGI QUI) il valore economico dell’intero complesso. Questa moda di attaccarmi mi ha stancato, deciderà la Fiorentina se partecipare al bando oppure no. La mia amministrazione ha fatto quello che doveva.