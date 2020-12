Nardella: “Mai così tante morti, adesso la prova più difficile per l’Italia e per Firenze”

Il sindaco Dario Nardella si è collegato con il Pentasport di Radio Bruno:

“Non avevamo mai toccato numeri così alti quanto ai decessi, nemmeno a marzo. Credo che quella di Natale e Capodanno sarà l’ultima grande prova che ci attende, sia per l’Italia sia per Firenze, molto colpita dal contagio come tutte le altre grandi città. Più che salvare la cena di Natale dobbiamo salvare l’economia italiana nel 2021, e ci dobbiamo pensare già da adesso. A marzo la cassa integrazione finisce, come pensiamo di affrontare centinaia di licenziamenti e decine di fallimenti?”.

