Nardella: “La politica si deve esporre sugli stadi, apprezzo l’entusiasmo di Commisso”

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato della questione stadio al Pentasport di Radio Bruno:

“Sono orgoglioso di come Firenze abbia gestito un momento difficilissimo come quello che abbiamo vissuto durante la pandemia, ma dobbiamo tenere ancora alta la guardia. Stadio? Ho ascoltato le parole di Commisso e ho apprezzato il suo entusiasmo. Ci siamo sentiti anche ieri, trattando molti temi di cui ha riparlato oggi. Mi aspetto che la politica nazionale ed il governo diano una svolta, dando la possibilità a tante città di realizzare nuovi stadi o modernizzare quelli vecchi. Mancano pochi giorni per la presentazione degli emendamenti, e il Governo dovrà esporsi. La politica avrà modo di far capire se è concreta e chiara nei prossimi giorni, quando si esporrà su questo argomento, e anche io come sindaco mi auguro che il passo sia decisivo”.

ECCO LE PAROLE DI COMMISSO IN CONFERENZA