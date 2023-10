Nardella: “Fiorentina-Juve? Ricordo tutto, quell’abbraccio con Della Valle…”

"La partita più bella da tifoso, ricordo tutto, anche com'ero vestito. Ci abbracciamo come non mai con Andrea Della Valle accanto a me"

"La partita più bella da tifoso, mi ricordo tutto, anche com'ero vestito. Ci abbracciamo come non mai con Andrea Della Valle che era accanto a me. C'era il delirio vero, dagli spalti non si sentiva più niente, già col pareggio e poi il terzo e il quarto gol furono straordinari. Secondo me è una delle più grandi rimonte del calcio italiano. Oltretutto contro la Juventus di Buffon, Tevez, Pogba, Chiellini, Bonucci e Barzagli in difesa".