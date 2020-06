Nardella: “Decreto Semplificazione? Non so se basterà per procedere con stadio e aeroporto”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella stamani è intervenuto a La 7. Fra i temi affrontati, anche lo stadio, nel corso di una domanda sul Decreto Semplificazione che dovrebbe conferire un buon margine di manovra ai sindaci:

Firenze aspetta da trent’anni di costruire stadio e aeroporto. Come sindaco non so se in questo decreto semplificazione avrò gli strumenti necessari per realizzare queste opere.