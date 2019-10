Nardella: “Commisso? Piena sintonia. Stadio nuovo in tempi rapidi, c’è variante urbanistica approvata”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato a Sky Tg 24 sull’eventuale costruzione di un nuovo stadio a Firenze:

Commisso? Il rapporto con lui è di piena sintonia, talvolta si danno letture distorte della realtà ma siamo al lavoro per fare lo stadio nuovo. La variante urbanistica è già stata approvata quindi siamo in grado di iniziare a costruirlo in tempi rapidi: questo può dimostrare che in Italia si possono fare nuovi stadi.