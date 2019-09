Nardella: “Commisso? Entro cinque anni lo accontenterò. Bellissimo vedere insieme Fiorentina e Meyer”

Anche il Sindaco Dario Nardella ha parlato a margine della festa a Villa Vittoria:

“Bella festa, si vede che c’è uno stile d’oltreoceano anche nell’organizzazione di eventi. Commisso? Lo capisco bene. La collaborazione è al top, ci sentiamo ogni giorno con Barone, con il suo staff… Rilancio, entro cinque anni lo soddisferò, visto che non posso avere un altro mandato. La Mercafir è agevolata dai tempi: in altri casi siamo ancora a zero. Le altre opzioni sono serie, rimangono sul tavolo. Noi siamo a totale disposizione della Fiorentina, lasciateci lavorare e daremo belle soddisfazioni alla città. Meyer? Sono felicissimo, è un gesto che tocca il cuore dei fiorentini. Niente di più bello che vedere queste due realtà insieme.”