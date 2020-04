Nardella: “Commisso? Divertente aver suonato in radio con lui. L’emergenza non è finita”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

Commisso è ottimo fisarmonicista, abbiamo suonato insieme a Radio Rai lui da New York e io da Firenze. Resterà nella storia, nella pagina satirica (ride ndr). Coronavirus? Sono numeri ancora seri (leggili qui) ma non bisogna confondere il miglioramento con un’emergenza superata. Rispetto al nord siamo meno sotto pressione, i ricoveri in terapia intensiva sono stabili e in alcuni casi diminuiti. Da oggi abbiamo i droni in città, ci sono troppe persone in città in particolare oggi. (TUTT I DATI IN TOSCANA) C’è la corsa a fare la spesa, siamo in emergenza da un mese e mezzo ma tutti si ricordano di uscire il venerdì e il sabato.