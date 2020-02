Nardella chiude il discorso: “Mi piace fare, non parlare. Stadio? Non dirò nulla col bando aperto”

Firenze-(Italpress-12 febbraio 2020)-“A me piace fare e non parlare. Non ho intenzione nei prossimi 58 giorni di parlare di questo argomento visto anche che c’è il bando aperto” per i terreni dell’area Mercafir. Lo ha detto il sindaco Dario Nardella a chi gli ha chiesto se avesse intenzione di commentare il comunicato stampa emesso due giorni fa dalla Fiorentina sulla volontà o meno del club viola di costruire un nuovo stadio a Firenze. “Non sta a me dover interpretare certe cose” ha aggiunto Dario Nardella sempre a chi gli ha chiesto un commento al comunicato della Fiorentina sul bando dell’area Mercafir dove da tempo il comune ha deciso che possa essere costruito un nuovo stadio.