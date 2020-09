Nappi: “La Fiorentina può far bene, ma manca il bomber. Bonaventura…”

Intervistato da TMW Radio, l’ex viola Marco Nappi ha parlato così della Fiorentina:

Chi mi incuriosisce? Pensavo a una neo-promossa che con l’entusiasmo possa far bene, anche se finora non si è visto nulla. Guardavo la formazione della Fiorentina e per me quest’anno può fare buonissime cose. Forse le manca quel bomber che in due-tre occasioni te ne butta uno dentro, uno alla Milik, uno Dzeko: uno con certe caratteristiche farebbero fare il salto di qualità. Bonaventura è quell’acquisto che anche io avrei desiderato.