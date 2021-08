Nappi: “Difesa di Italiano troppo alta. Altro che Ribery, serve programmazione”

L'ex viola non condivide la difesa alta di Italiano e invoca una programmazione all'altezza della storia della Fiorentina

Intervenuto a Tmw Radio, l'ex viola Marco Nappi ha commentato le ultime vicende di casa Fiorentina: "Come ho visto la Fiorentina? Col Cosenza c'è stata troppa disparità, con la Roma ho visto non ha giocato una brutta partita, pur perdendo. Difesa troppo alta? Può essere un rischio, perché in Serie A ti ritrovi contro gente veloce e forte tecnicamente. Gli allenatori hanno le loro idee, lo scorso anno ha fatto bene portando lo Spezia alla salvezza ma io una difesa così alta non la farei giocare, preferisco stare più coperto e non con la linea a metà campo. Se Italiano crede in queste idee di gioco però, deve portarle avanti.