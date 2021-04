Nani: “Superlega? I problemi andavano affrontati in un altro modo”

Gianluca Nani ha commentato la questione Superlega a Radio Bruno

Il dirigente Gianluca Nani è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: "I tifosi sono il sale di questo sport, non si poteva togliere la possibilità di vivere sogni come quelli di Atalanta e Leicester. Sembrava un colpo di stato la Superlega, non è così che si affrontano i problemi, è ovvio che ci siano delle cose da rivedere ma la passione non va toccata. Stiamo vedendo come il calcio sia diverso senza pubblico, i sogni dei tifosi non vanno infranti. Quando questa brutta parentesi sarà terminata sono sicuro che vedremo ancora la passione dei tifosi. Adesso le priorità sono altre visto il momento storico che stiamo vivendo".