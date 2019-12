Nani su Cutrone: “Ottimo giocatore, è l’opzione più intelligente”

Intervenuto a Lady Radio, ex direttore sportivo di West Ham e Watford tra le altre, ha parlato anche di Patrick Cutrone (SCHEDA), obiettivo di mercato della Fiorentina per gennaio:

E’ un ottimo giocatore, ha fatto bene al Milan, mentre in Inghilterra non è facile adattarsi in poco tempo. Tecnicamente mi sembra un ottimo colpo. Tra tutte le opzioni, considerando che il mercato di gennaio è difficile, mi sembra la più intelligente. Un calciatore forte che ha fatto bene in una squadra importante come il Milan ed è un ragazzo con molta grinta ed entusiasmo.