Nani: “Chiesa giocatore giusto per la Premier League, Commisso ottimo presidente”

Gianluca Nani, esperto di mercato ed ex d.s., ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

“Credo che il mercato sarà particolare, ma le grandi squadra, quando vorranno prendere un giocatore, lo prenderanno. Allenatori? Io sono sempre contrario all’esonero, credo sia un’abitudine che spero passi. Bisogna dare tempo ai tecnici per lavorare. Chiesa? Sicuramente è un giocatore da Premier, ha le caratteristiche per il calcio inglese, ha strappo e accelerazione. Le squadre cercano quel tipo di giocatore, e sicuramente il potere economico è maggiore di quasi tutti gli altri campionati. Mandzukic? I grandi giocatori vogliono sempre fare il massimo, se il giocatore arriva con la giusta motivazione, porta molto sotto tanti aspetti. Ha grande esperienza e un passato che parla per lui. Commisso? Con lui la Fiorentina è in una botte di ferro, ma naturalmente ci vuole tempo prima di fare il grande cambio di passo. Serve pazienza, ma la squadra è in buone mani”.