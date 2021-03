L’ex calciatore russo Aleksandr Mostovoj ha parlato di vari temi nel corso di un’intervista a Sports.ru. Fra gli argomenti toccati anche Kokorin, suo connazionale in forza alla Fiorentina:

E’ un sostituto che può giocare 15-20 minuti, almeno fino a quando non sarà in condizione. Non ha un contratto per sei mesi, ma per molto tempo. Adesso Sasha deve rispondere, non sono così convinto che possa rimanere a lungo a Firenze.