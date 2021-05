Moratti scherza: “Commisso mi sembra estroverso, viene dall’America…”

Il commento dell'ex presidente nerazzurro

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti , è intervenuto a Radio Deejay per commentare l'avvento delle proprietà straniere nel calcio italiano, in particolare di un loro possibile minor attaccamento:

"No. Io, invece, le vedo coinvolte. Zhang rispetto a me è sicuramente più pacato, ma, allo stesso tempo, è molto appassionato. Così come il presidente del Parma. Poi a Firenze c’è Commisso che mi sembra un estroverso, viene dall’America… (ride, ndr)”