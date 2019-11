Morace: “Fiorentina moscia, Boateng non è un centravanti”

Carolina Morace, ex giocatrice e ora commentatrice Sky, ha commentato la gara di ieri al Pentasport di Radio Bruno:

“Ieri ho visto una fiorentina stanca e demotivata, con giocatori importanti come Chiesa sottotono. Centravanti? Uno come Vlahovic poteva servire dall’inizio, perchè è un giocatore capace di fare reparto e tenere alta la squadra. Boatenn non è un centravanti, ma Vlahovic essendo molto giovane ha bisogno di tempo. Chiesa? Credo che dovrebbe giocare più vicino alla porta, perchè ha grande capacità di calciare, e deve essere sfruttata di più. Ieri ho visto una squadra moscia, svuotata”