Montiel assente ieri con la Pistoiese: il motivo

Piccolo problema alla spalla per Cristobal Montiel che ieri ha saltato la partita amichevole al ‘Melani’ con la Pistoiese. Come riporta Radio Bruno lo spagnolo non era disponibile per il match ma sarà regolarmente a disposizione di Vincenzo Montella a partire da lunedì, quando la Fiorentina riprenderà ad allenarsi per preparare la trasferta di Brescia. In questo avvio di stagione per il talento classe 2000 però, è stata una continua spola tra prima squadra e Primavera.