Monti sul rigore di Insigne: “Sbagliato per colpa di… Ribery”

Merito di Terracciano? Non solo.

"Vlahovic resta? Io spero che la scelta dell'allenatore sia importante per lui. Fossi in Dusan resterei un altro anno, anche se la società rischia di farlo poi andar via a parametro zero. Gattuso in squadra ha un parco attaccanti invidiabile. Penso che sia limitativo dire che a Firenze possa giocare solo con Vlahovic davanti, vuole diversi calciatori offensivi. Abbiamo Kouamé, ad esempio, che è una grandissima delusione, vorrei almeno tre attaccanti di livello. In questo senso la Fiorentina è molto indietro rispetto a tante altre squadre di Serie A. Terrei Ribery per la prossima stagione, abbiamo visto anche ieri le sue qualità, non solo tecniche. Sono convinto che sia stato lui con le sue urla di supporto a Terracciano a far sbagliare il rigore ad Insigne. È una persona esaltante ed intelligente, sa di avere 38 anni ed inizia a durare fatica ma se Commisso trova un' accordo con lui io lo terrei a Firenze."