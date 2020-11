Monti: “Manca il gruppo, adesso tocca alla società. La prima Fiorentina di Prandelli…”

Gianfranco Monti ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

Questo è un momento difficile in cui la società deve fare qualcosa dall’interno e farsi sentire. Ad entrare nella bagarre dello lotta salvezza si fa presto. Tante individualità stanno rendendo al di sotto delle loro potenzialità. La Fiorentina europea di Prandelli era fatta da grandi uomini e da uno spogliatoio di assoluto livello. Giocatori come Gobbi, Donadel e Gamberini non erano fuoriclasse ma facevano gruppo e lottavano per grandissimi risultati. Adesso entri nello spogliatoio e quasi tutto sono isolati al telefonino. Sono cambiati i tempi. Cesare Prandelli è l’uomo migliore per invertire la rotta ma dipenderà anche dalla buona volontà dei giocatori. Mercato? Abbiamo perso Chiesa e si è visto quanto valeva in questa rosa. Anche Sottil aveva dei problemi caratteriali ma al Cagliari sta facendo molto bene.