Monti: “Non me ne frega avere ragione, c’è arroganza, calcio malato”

Il conduttore radiofonico e noto tifoso viola, Gianfranco Monti, ha parlato dagli studi di Radio Bruno Toscana:

Il secondo rigore della Roma? Non me ne frega avere ragione. Ci hanno dato ragione, ma poi non è successo niente. E’ una situazione malata, così com’è malato il calcio. Non credo che gli arbitri sbaglino a posta, sono scarsi. Come si fa a non vedere questi episodi? Denuncio queste cose col termine arroganza. La tecnologia va usata. Al di là del rigore, manca qualcosa sul piano del gioco.