Monti: “Ero convinto che avremmo vinto a Milano. Sottil? Ribery lo coccola e lo striglia”

Gianfranco Monti, conduttore radiofonico e tifoso viola, ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Ero convinto che la Fiorentina avrebbe vinto a San Siro, abbiamo giocato veramente bene. Il Milan dei trionfi è finito, ora è una squadra normale. Mi dicono che nello spogliatoio Ribery ha preso Sottil sotto la sua ala e lo sta ‘curando’ di più. A Riccardo non potrà che fare bene avere uno come Franck che lo riprende, gli fa le partacce e se lo coccola”. Poi ha parlato di Ribery: “Toni ha consigliato a Pradè e Dainelli di prenderlo. È di un’altra categoria, non vedevo uno così dai tempi di Edmundo”.