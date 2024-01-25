Gianfranco Monti ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della partita contro l'Inter e del mercato della Fiorentina
Il noto tifoso viola e conduttore Gianfranco Monti è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare del mercato della Fiorentina e non solo:
Fiorentina-Inter? Ho un po' di paura, nonostante le assenze di Barella, Calhanoglu e Bastoni. L'Inter può cambiare tranquillamente tutti i giocatori titolari senza soffrire. Voglio capire quali sono le intenzioni della società perché per arrivare tra le prime sei i giocatori attuali non bastano. Vedo un po' di confusione, anche perché l'acquisto di Faraoni mi è piaciuto però ci siamo fermati lì. La classifica attuale è bellissima ma anche pericolosa. Le squadre che sono dietro spingono e se Domenica non fai risultato potresti trovarti in una situazione spiacevole. Castrovilli se sta bene lo metterei in campo, non mi importa se ancora non ha rinnovato il contratto. Ikone? I bonus per lui sono finiti, ma non è giusto fischiarlo. Indossa la maglia viola e nonostante le difficoltà fischiarlo è deleterio.
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