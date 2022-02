Monti: “Difficile inserirsi per i nuovi con Italiano. Nella Juve è più facile”

Le difficoltà della Fiorentina analizzate dallo speaker radiofonico e tifoso viola

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Gianfranco Monti ha commentato le ultime vicende attorno al mondo viola: "Con la Lazio che ci sia stato qualcosa che non ha funzionato è evidente, così come è chiaro che i biancocelesti siano una squadra molto più forti della Fiorentina. Però non possiamo metterci contro l'allenatore: possiamo criticare la difesa, i nuovi che ancora non si sono integrati ed è chiaro che soffriamo la ripartenza dopo la sosta.

Cabral? Ha avuto la sfiga di averla presa troppo bene con la fronte, però è mi piace e giovedì gli ridarei fiducia anche se entrare nel meccanismo di Italiano è più difficile rispetto a squadre come Inter, Juve e Roma che giocano in maniera più semplice. Peccato, perché sabato era una bella occasione per stare lì ma non c'è da buttare via tutto: è una partita sbagliata ma l'allenatore rimane fortissimo".