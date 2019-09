Monti: “Danilo non sarà sereno pensando a Ribery. Punto su Vlahovic”

Il tifoso viola Gianfranco Monti ha parlato a Radio Sportiva a poche ore dalla supersfida tra Fiorentina e Juventus: “Non è una gara come tutte le altre per i tifosi viola e non lo è anche per quelli bianconeri. Da fiorentino, viene da chiedere aiuto per la forza della Juventus, ma il calcio è imprevedibile. Ribery? Credo che Danilo non sarà molto sereno leggendo la formazione della Fiorentina e scoprendo che dalla sua parte avrà Ribery. Il francese si è integrato alla grande sia nello spogliatoio che in città, un giocatore come lui deve giocare sempre. Montella ha bisogno di tempo, gli va data la possibilità di allenare la squadra al completo e di superare questo quartetto tremendo di partite. Firenze lo aspetta, fare una buona gara oggi cancellerebbe velocemente il passato”. Sui ballottaggi in attacco: “Non ne posso più di questa storia del falso nueve. Perché puntare su un falso nueve quando puoi averne uno vero? Pedro oggi non ci sarà ma mi dicono sia un grande acquisto. Vlahovic ha avuto delle difficoltà, ma non lo mollerei. Punterei su di lui”.