Monti: “Alla Fiorentina manca qualità. Mi ricordo una cosa di Vlahovic”

Il conduttore televisivo e radiofonico, Gianfranco Monti, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno dell'ultima sfida della Fiorentina di campionato e i problemi che sta vivendo: "Lunedì è stata una partita strana, perché se segni dopo tre minuti la partita prende completamente un'altra piega. Se andiamo ad analizzarla nel dettaglio è una partita disastrosa, ma abbiamo avuto moltissime occasioni per segnare. Hai buttato via una partita. Italiano ha ragione, manca la qualità in questa squadra. Il campionato non ti permette di aspettare. Devi prendere giocatori pronti, non si deve aspettare nessuno. È chiaro che siano stati fatti degli errori, soprattutto sugli acquisti fatti in attacco. Sennò non eri in questa situazione".