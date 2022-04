Monti: “A Napoli per provare a vincere, anche giocando male. Castro in ascesa”

Parla lo speaker e tifoso viola: "La Roma in casa la voglio battere"

"Domenica a Napoli sarà molto difficile, loro giocano molto bene, speriamo di giocare male e di vincere. Però ci credo, perché Italiano e i suoi ragazzi hanno dimostrato di giocarsela ovunque. Calendario? Oltre al Napoli anche con il Milan sarà difficile, mentre la Roma in casa la voglio battere e possiamo farlo. Castrovilli? Me lo terrei tutta la vita, è in netta ascesa, ma ancora gli manca qualcosa per arrivare al top, in queste prossime otto partite mi aspetto qualche gol".