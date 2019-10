Montella: “Vittoria meritata, ottimi segnali. Castrovilli? Nessuna paura il paragone con Antognoni”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Sassuolo:

Stiamo dando ottimi segnali. Era importante dimostrare che la squadra fosse viva. Vittoria meritata, siamo cresciuti pian piano fisicamente. Il Sassuolo ha giocato prima di noi, ma la stanchezza nostra non si è fatta sentire. I tifosi sono stati eccezionali nonostante la sconfitta contro la Lazio, sono venuti a Reggio Emilia in tantissimi. Sono felice per il presidente, dedichiamo a lui la vittoria. Castrovilli? Ha giocato bene, ci abbiamo puntato fin da subito. Gaetano è molto umile, non ho avuto paura a fare il paragone con Antognoni. Sono rimasto sorpreso della presenza di Ribery ma ha fatto una cosa da campione, mi ha aiutato nei cambi.