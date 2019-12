“Montella via? Sarei d’accordo. Ecco la posizione della Fiorentina su Chiesa”

Il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi, è intervenuto a Radio Sportiva per parlare anche della crisi della Fiorentina:

La Fiorentina si è infilata in un tunnel dal quale non riesce ad uscire. Tutti sparano su Montella, ma qualche problema nella rosa c’è. Se oggi viene mandato via Pradè, quanti punti guadagna la squadra? Montella ci ha fatto vedere una Fiorentina tra le più belle, ma dopo quell’esperienza ha sbagliato tutto. Ieri la squadra non meritava di perdere, ma ha perso. E lo ha fatto dopo due k.o. pesanti come quelli di Cagliari e Verona. Ho difeso Montella fino ad oggi, ma se a questo punto la Fiorentina decidesse di esonerarlo non potrei che essere d’accordo con la società.

Chiesa? A gennaio non va da nessuna parte, a giugno vedremo. Mi risulta che nell’ultimo colloquio tra il padre e la società viola sia stato detto che sarà la Fiorentina a scegliere la futura destinazione.

Lautaro Martinez? E’ esploso, sta a metà tra il calcio di Baggio e quello di Batistuta. E’ il calciatore che più mi ha colpito per crescita tecnica e caratteriale. Non credevo che la coppia con Lukaku funzionasse così bene.