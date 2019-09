“Montella, score imbarazzante. In caso di sconfitta rischia l’esonero”

Su gazzetta.it si parla di “panchine già bollenti” per le cinque squadre ancora ferme a 0 punti. Tra queste c’è naturalmente anche la Fiorentina, di cui si parla in questi termini:

Il calendario non ha aiutato né aiuterà: dopo domani al Franchi sarà di scena la Juventus. L’inclemenza dei primi appuntamenti in agenda è l’unica vera attenuante. (…) Le cifre di Montella sono impietose e imbarazzanti: dal suo ritorno a Firenze, la squadra in campionato non ha mai vinto una partita. Otto sconfitte e due pareggi, tra la coda del torneo scorso e il principio dell’attuale, e un unico successo, in Coppa Italia contro il Monza. In caso di ulteriore sconfitta, Montella sarà ad alto rischio esonero. Si mormora che dietro l’angolo ci sia Rino Gattuso, di origini calabresi come Commisso.