Montella ripropone la coppia Chiesa-Ribery. Benassi e Zurkowski con Badelj

Contro il Verona tornerà, dopo tre giornate di squalifica, Franck Ribery. Come si legge sul Corriere Fiorentino, anche per questo motivo tra le idee di Montella c’è quella di riproporre l’accoppiata composta dal francese e da Chiesa. Sembra così essere ancora il 3-5-2 il modulo dalle maggiori garanzie e non ci sarebbe da stupirsi se al Bentegodi, dal primo minuto, gli attaccanti come Vlahovic, Boateng o Pedro dovessero tutti accomodarsi in panchina. Diverso il discorso in mezzo al campo dove le assenze di Pulgar e Castrovilli favoriscono il rilancio di Benassi e Zurkowski con Badelj destinato ad agire davanti alla difesa.